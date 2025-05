Milan Bologna, le ultime sul possibile turnover di Conceicao! Il Bologna farà a meo di… Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Le dichiarazioni di Matteo Dalla Vite a Radio Nettuno Bologna Uno, il giornalista della Gazzetta dello Sport segue da vicino le vicende che riguardano il Bologna. Ha parlato proprio del match tra Milan e rossoblu di venerdì.

PAROLE – “C’è da fare un dosaggio delle squadre da mettere venerdì e il 14. Italiano dovrà essere bravo a usare il bilancino del farmacista. Magari qualche minuto a Ndoye e Holm, forse far riposare Odgaard che si trascina una condizione non perfetta, aumentare i carichi di minutaggio a Castro. Se c’è una formazione ideale che possa giocare in Coppa Italia bisognerà fare qualche tara su venerdì. Va preparata la doppia partita in maniera mentale, poi dosare i minutaggi e le capacità possibili di ognuno senza sottovalutare l’impegno di campionato“.