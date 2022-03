Milan Bologna, i precedenti sono a senso unico

Lunedì sera riprende la rincorsa del Milan al sogno scudetto: di fronte il Bologna, che proverà a mettersi di traverso

Lunedì sera riprende la rincorsa del Milan al sogno scudetto: di fronte il Bologna, che proverà a mettersi di traverso. I dati sui precedenti tra le due squadre, sorridono ai rossoneri:

«Il Milan ha vinto in 11 delle ultime 12 sfide di Serie A TIM giocate contro il Bologna (1N) e in tutte le ultime sei in ordine di tempo ha segnato almeno due gol (18 in totale in questo utimo parziale, tre esatti di media a match).

Il Milan ha vinto in tutte le ultime cinque sfide casalinghe di Serie A TIM contro il Bologna, dopo aver perso 0-1 il 6 gennaio 2016 (rete di Emanuele Giaccherini all’82’ – in quel caso alla guida dei rossoneri c’era Sinisa Mihajlovic)».