Milan, Bianchin SVELA la riunione della SVOLTA: faccia a faccia DECISIVO per il bene del derby

Un faccia a faccia lungo ma decisivo per la vittoria del derby: Luca Bianchin ha svelato sulla Gazzetta la riunione della svolta per il Milan

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha raccontato del retroscena che ha visto protagonista Fonseca e il suo Milan nel mercoledì pre derby. Una riunione faccia a faccia che è risultata decisiva in vista della gara contro l’Inter per ridare una quadra alla rosa.

PAROLE – «Paulo Fonseca e i giocatori in quei 90 minuti hanno parlato molto di tattica, meno di emozioni. Lo staff di Fonseca ha preparato delle clip tratte dalle partite precedenti per fissare i concetti fondamentali, con un’idea forte di fondo: mostrare anche e soprattutto le giocate riuscite, i movimenti corretti, le soluzioni trovate e non mancate. Positivismo e calcio offensivo. Il messaggio era chiaro: non siamo la squadra in difficoltà che tutti vedono dall’esterno».