Milan, Berardi o Damsgaard per l’attacco: la strategia dei rossoneri

Il Milan ha individuato in Berardi e Damsgaard i due profili per rinforzare le fasce offensive. Entrambi costosi, ma c’è una strategia

Il Milan punta a Domenico Berardi e Mikkel Damsgaard. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri fanno sul serio per i due gioielli di Sassuolo e Sampdoria. La dirigenza ne sceglierà uno per rinforzare il reparto degli attaccanti.

Entrambi molto costosi (40 milioni il primo, 30 il secondo) ma le uscite possono dare una mano. Le cessioni di Laxalt, quelle da definire dei vari esuberi Conti, Caldara e Castillejo, oltre a Pobega ed il sacrificio Leao possono regalare alle casse del Milan un tesoretto da reinvestire nel colpo offensivo.