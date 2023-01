Milan, Bennacer play insostituibile: le ultime sul rinnovo

Ismael Bennacer ha preso in mano il centrocampo del Milan nella vittoria contro la Salernitana. L’algerino è un elemento cruciale della rosa

Anche senza finire nelle copertine, Ismael Bennacer non fa mai mancare il suo contributo. Nella vittoria del Milan contro la Salernitana, l’algerino è stato il miglior milanista per passaggi completati (49), contrasti vinti (3) e palle recuperate (13). Numeri che parlano di un giocatore dominante in mezzo al campo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, resta aperta la partita rinnovo. Il suo contratto scadrà nel 2024 e la volontà comune di entrambe le parti è di continuare insieme. I dialoghi tra la dirigenza e l’agente Enzo Raiola proseguiranno nelle prossime settimane.