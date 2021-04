Milan-Benevento, i precedenti tra le due squadre: è perfetta parità

Milan-Benevento, precedenti in perfetta parità tra le due squadre prima del match di questo sabato sera a San Siro

I precedenti tra Milan e Benevento sono in perfetta parità. Sono infatti solamente 3 le sfide giocate fin qui in Serie A tra queste due squadre con una vittoria a testa ed un pareggio. Bruttissimi ricordi per i tifosi rossoneri nella stagione d’esordio delle Streghe in Serie A. Il 2-2 del Vigorito con pareggio del portiere Brignoli e la sconfitta di San Siro per 0-1 restano ancora due dei risultati più clamorosi delle ultime annate.

Meglio in questa stagione, dove nel match di andata del 3 gennaio scorso la squadra di Pioli si impose per 0-2 con gol di Kessiè e Leao. In totale il Milan ha un bilancio contro i campani di 4 gol fatti e 3 subiti.