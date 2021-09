Milan Baresi: «Libero di sognare» – l’ex rossonero si racconta in un libro

Da oggi è in edicola «Libero di sognare», il primo libro di Franco Baresi in cui l’ex fenomeno rossonero racconta…

«Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo, ma io sono sempre rimasto lo stesso. Io sono Franco Baresi. E sono nato così: libero».

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è la storia di un campione e della sua straordinaria carriera: grandi vittorie e forti emozioni raccontate in prima persona dallo stesso campione rossonero nel suo primo libro: «Libero di sognare», in libreria da oggi per Feltrinelli, 160 pagine, 15 euro. «Oggi il calcio è fatto sempre più di protagonismi. Una volta tutto era più romantico».