Milan, Ballo Toure verso l’esclusione dalla lista Champions. Pioli potrebbe optare per altre scelte in vista del prossimo turno

Cambiano le cose in vista della Champions per il Milan. Come riporta calciomercato.com, Pioli potrebbe optare per l’esclusione di Ballo Toure dalla lista Champions.

Il motivo risiede nel fatto che il mister ritenga che la presenza di Calabria e Dest basti per il doppio impegno con il Tottenham.