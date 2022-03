Ieri, in Napoli Milan, Bakayoko è rimasto fuori per infortunio. In generale, però, il minutaggio in campo del centrocampista è decisamente scarso

Per Bakayoko, 13 presenze in campionato per un totale di 483 minuti. 5 le partite giocate da titolare, 7 quelle seguite interamente dalla panchina.