Stasera in campo il Milan contro l’Atalanta. I rossoneri cercano la vittoria che potrebbe voler dire scudetto in caso di mancato successo dell’Inter a Cagliari

La partita sarà visibile in diretta ed esclusiva su Dazn. In streaming la partita sarà visibile sulla piattaforma Dazn. In alternativa, il TIMVision Box.