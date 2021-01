Milan-Atalanta LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

I rossoneri impegnati nell’insidioso match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 23 gennaio alle ore 18:00. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto fra due compagini, rossoneri e nerazzurri, che hanno ormai dichiarate ambizioni di alta classifica. Gli uomini di Pioli proveranno, forti dell’immediata ripresa di risultato dopo la caduta contro la Juventus, a proseguire il cammino virtuoso che vale oggi il primato in classifica. Milan-Atalanta live: dall’altra parte i bergamaschi dovranno correggere il percorso dopo essere incappati negli ultimi due turni in due pareggi contro Genoa e Udinese.

MILAN-ATALANTA IN DIRETTA LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Cronaca testuale a partire dalle 18:00

In attesa di comunicazione ufficiale

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con le assenze di Romagnoli, Saelemaekers, Gabbia, Bennacer e Calhanoglu. Rientrano però Krunic, Rebic e Theo Hernandez. In difesa dunque il francese completerà il reparto insieme a Kalulu, Kjaer e Calabria. A metà campo Tonali affiancherà Kessie. Davanti, alle spalle dell’unica punta Ibra, dovrebbero esserci Castillejo, Brahim Diaz e Leao.

ATALANTA – Solamente l’ex Pasalic indisponibile per il match contro i rossoneri. Gasperini schiererà perciò in difesa, a protezione di Gollini, Toli, Romero e Djimsiti. Sulle ali del centrocampo vedremo Hateboer e Gosens, mentre nel cuore dela mediana agiranno Freuler e De Roon. Davanti Pessina dovrà ispirare Ilicic e Zapata.

PPROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. All.: Gasperini.

Milan-Atalanta live, i precedenti con Mariani

Milan-Atalanta, gara in programma sabato alle ore 18:00 e valido per la diciannovesima giornata di Serie A, sarà arbitrata da Maurizio Mariani. Secondo quanto riportato dai dati Opta sia rossoneri che nerazzurri hanno 11 precedenti con questo direttore di gara: per il Diavolo sette successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte, mentre per i bergamaschi le vittorie sono cinque (2N, 4P). La gara di questo campionato in cui Maurizio Mariani ha estratto più cartellini gialli è stata Inter-Milan dello scorso ottobre (sei).

Milan-Atalanta, i precedenti

Sabato 23 gennaio, alle ore 18:00, andrà in scena Milan-Atalanta, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Come riportato dai dati Opta, si tratta del 119º confronto in campionato tra rossoneri e bergamaschi: avanti il Diavolo nel bilancio con 51 successi a 24 – 43 pareggi completano il quadro. Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 10 confronti di Serie A con l’Atalanta (6N, 3P): tra le squadre affrontate più di tre volte

nel massimo campionato dal 2015/16 ad oggi, contro nessuna formazione i rossoneri hanno vinto meno partite (una anche contro il Napoli). Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta Milan e Atalanta si sono affrontate nel corso della 19ª giornata di Serie A: vittoria 1-0 dell’Atalanta a Milano nel gennaio 2015. L’Atalanta ha segnato nelle ultime sette gare di Serie A contro il Milan, la sua serie più lunga di partita in gol contro i rossoneri nella competizione dal 1989 (14).

Milan-Atalanta live, streaming e diretta tv

Milan-Atalanta è in programma sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18:00. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.