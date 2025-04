Condividi via email

Milan Atalanta, dato spettatori clamoroso: atteso un San Siro tutto esaurito! I numeri. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport questa mattina, Milan Atalanta sarà una super sfida dal gusto d’Europa che verrà accolta da un San Siro tutto esaurito. Attesi ben 73 mila tifosi rossoneri per la gara valida per la 33esima giornata di Serie A.

Abbonati a parte, sono stati già venduti oltre 30.000 tagliandi, di cui 18.000 a tifosi stranieri. Nel settore ospiti sono attesi invece tra i 1.800 e i 2.000 sostenitori nerazzurri.