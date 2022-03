Milan, ecco le alternative a Berardi: De Ketelaere profilo ideale per i rossoneri di Pioli

Per età e prospettive il profilo perfetto come alternativa a Berardi per il Milan sarebbe Charles De Ketelaere, 21enne mancino già nel giro della Nazionale belga anche se più un trequartista-seconda punta.

Il problema è la folta concorrenza dalla Premier e il prezzo già fissato intorno ai 40 milioni. Da tenere in considerazione anche Noa Lang sempre del Club Bruges e Ismaila Sarr del Watford. Lo scrive Tuttosport.