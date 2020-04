Milan-Ajax 3-2- Diciassette anni da quella notte da sogno: brividi eterni

Milan-Ajax 3-2, diciassette anni sono passati dalla quella notte incredibile che portò i rossoneri alla semifinale contro l’Inter

E proprio la squadra nerazzurra quella sera seguiva la gara con attenzione, pensando proprio di poter incrociare i rossoneri al penultimo atto della Champions 2003.

QUEGLI ATTIMI ETERNI- Dopo 90 minuti di grande intensità, accadde tutto in un momento, al 91’ Milan-Ajax del 23 aprile 2003 si trasformò in storia del calcio mondiale, la disperazione sportiva per un’inattesa eliminazione si tramutò in esplosione di gioia nel giro di pochi, incredibili secondi. Quel che successe quella sera al Meazza lo può descrivere chi era presente ma difficilmente con la stessa intensità vissuta sugli spalti.