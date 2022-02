Milan ai piedi di Giroud: ora toglierlo è difficile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud si è preso il Milan con la doppietta nel derby contro l’Inter. Una serata che può avergli cambiato la stagione

L’uomo del momento in casa Milan è Olivier Giroud. La doppietta nel derby contro l’Inter ha dato nuova linfa all’attaccante francese che ora punta deciso a tenersi il posto come attaccante in rossonero.

I numeri sono dalla sua. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, su 8 presenza da titolare la squadra di Pioli le ha vinte tutte e l’ex Chelsea ha segnato 7 gol e 2 assist. Cifre che non possono passare inosservate.