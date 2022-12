Milan, da Adli a Dest: i giovani che scalpitano. Tutti e tre possono approfittare della pausa per scalare le gerarchie

Adli, Thiaw e Dest sotto esame. I tre giocatori del Milan devono approfittare per risalire le gerarchie. Per il primo, il bivio è restare o andare via in prestito: sceglierà lui.

Per Thiaw, la crescita è apprezzata da Pioli; Dest, invece, ha la concorrenza di due grandi ritorni, ossia Calabria e Florenzi