Milan, Adli al momento non sostenibile: il punto sul suo inserimento

Prosegue con difficoltà l’inserimento di Yacine Adli al Milan. Il centrocampista fin qui non ha trovato spazio

Dopo un precampionato di grande impatto, Yacine Adli è finito ai margini della rosa di Stefano Pioli in questo inizio stagione al Milan. Il centrocampista francese, come analizzato da Tuttosport, ha delle caratteristiche che lo penalizzano. Il suo gioco, prevalentemente offensivo, al momento non è sostenibile nello scacchiere tattico rossonero.

Il classe 2000 dovrà cercare una reazione d’orgoglio in allenamento e attendere il suo momento, quando la sua classe potrà essere utile e sostenuta nell’impianto di gioco della squadra.