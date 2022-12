Milan, Abate: «La Supercoppa vinta contro la Juventus una soddisfazione enorme». Momento amarcord sui social del club.

Ignazio Abate, intervistato dai canali ufficiali del Milan, ha ricordato la Supercoppa Italiana del 2016, vinta dai rossoneri contro la Juventus.

LE PREMESSE – «Sicuramente un’emozione grandissima disputare la finale Supercoppa contro la Juventus, considerando che eravamo al più giovane del campionato. E’ stata una soddisfazione enorme. Eravamo un gruppo molto giovane, la spensieratezza dei giovani ci ha aiutato moltissimo. Era un anno particolare, eravamo quinti in classifica. La partita contro l’Atalanta ci aveva dato grande convinzione, eravamo pronti a livello fisico e mentale. Stavamo disputando una partita importante»

LA COPPA DA CAPITANO – «La Juventus partì forte, però siamo riusciti a tenere botta e a tenere il campo. Un mese e mezzo abbiamo vinto in campionato con il gol di Locatelli. Molti ragazzi erano la prima volta che giocavano una finale. Fu una serata speciale anche per i giovani. Sollevare la coppa da capitano, cresciuto io nel settore giovanile, ha dato qualcosa in più»