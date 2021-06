Milan a caccia del capitano perfetto: ecco tutti i candidati

Il Milan pensa al capitano: Romagnoli resta uno dei possibili nomi, ma occhio anche a Kessie, Calabria e Zlatan Ibrahimovic

Il capitano ha un ruolo molto importante e rappresenta la squadra in campo. Si è aperto, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il dibattito su chi indosserà la fascia del Milan.

Nel caso in cui Romagnoli non dovesse essere tra gli undici titolari, al primo posto ci sarebbe Davide Calabria, italiano e titolare. Lo meriterebbe anche Franck Kessie. E se fosse Ibrahimovic, svedese come Liedholm?