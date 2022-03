Milan, 45′ in Nazionale per Saelemaekers: ecco come è andata

Dal sito ufficiale del Milan, il resoconto sulla partita giocata da Saelemaekers con la maglia del Belgio

Solo un rossonero in campo nel sabato delle Nazionali in giro per il mondo: Alexis Saelemaekers ha giocato il primo tempo dell’amichevole a Dublino tra l’Irlanda e il suo Belgio, terminata 2-2, con gol di Batshuayi e Vanaken per gli ospiti, Ogbene e Browne per i padroni di casa. Per il numero 56 rossonero si è trattato dell’ottava presenza in Nazionale, di cui ben sette arrivate nel corso di questa stagione (qualificazioni Mondiali e finali di Nations League).

Considerando che anche all’esordio – ottobre 2020, sempre in amichevole, contro la Costa d’Avorio di Franck Kessie – Alexis già vestiva la maglia rossonera, questo è testimonianza della sua continua crescita con il Milan di Stefano Pioli.