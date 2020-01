Milan 2020: Europa League, scudetto femminile e promozione Primavera

Il Milan si prepara ad affrontare il nuovo anno con degli obiettivi. Il 2019 si è concluso male con la sonora sconfitta

Il Milan si prepara ad affrontare il nuovo anno con degli obiettivi. Il 2019 si è concluso male con la sonora sconfitta rimediata a Bergamo contro l’Atalanta. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic dovrebbe facilitare il percorso dei rossoneri nella seconda parte della stagione per conquistare una qualificazione europea. L’obiettivo alla portata è l’Europa League, difficile puntare alla Champions League a -14 punti.

Il Milan Femminile proverà invece a superarsi cercando di centrare lo scudetto sfuggito nella scorsa stagione. Maurizio Ganz proverà a fare il colpaccio e battere la Juventus campione in carica. Per quanto riguarda la Primavera rossonera si cercherà di risalire in prima serie dopo la retrocessione. Federico Giunti, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe portare a termine il compito per la rinascita del settore giovanile.