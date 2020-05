Milan: 13 maggio 2003, Sheva-gol, nerazzurri eliminati

Il Milan pareggia 1-1 nel derby di ritorno in casa nerazzurra. Segna Shevchenko, pareggia Martins, i rossoneri volano in finale di Champions

Il Milan di Carlo Ancelotti pareggia contro l’Inter di Hector Cuper la gara di ritorno della semifinale di Champions League, 1-1, dopo le reti bianche dell’andata in casa rossonera.

Il Diavolo si porta in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Andry Shevchenko, che supera Cordoba in slalom e con il destro scaraventa la palla sotto la traversa, battendo Toldo in uscita. Nella ripresa pareggia Martins, dopo un rimpallo con Paolo Maldini, troppo tardi però, i rossoneri volano in finale di Champions, trofeo vinto successivamente contro la Juventus. Era il 13 maggio 2003.