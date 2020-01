Milan, 113 milioni in panchina e un mercato in uscita che non decolla

Panchina di lusso, quella del Milan, quattro giocatori fuori dal progetto che valgono insieme 113 milioni di euro, ma mancano le richieste

Difficile, il lavoro di Boban e Maldini è molto difficile. Il Milan doveva per forza cambiare passo anche se il costo di questo cambiamento è stato abbastanza alto in termini economici, 113 milioni in panchina. Tramite Transfermarkt abbiamo sommato i valori dei cartellini dei quattro, al momento, esclusi dal progetto Milan. Parliamo di Piatek, Suso, Paquetà e Calhanoglu.

Un tesoretto quello del Milan, che farebbe respirare il bilancio per poi consentire ai dirigenti rossoneri, a giungo, di capire effettivamente cosa servirà per fare un ulteriore salto di qualità, anche in base alla posizione che il Milan raggiungerà in classifica al termine della stagione. Il problema è però la mancanza di club interessati ad acquistare questi 4 calciatori. Mancano 9 giorni alla fine del mercato altrimenti se ne riparlerà in estate.