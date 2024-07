Mikautadze Milan, UFFICIALE il riscatto del Metz: quale futuro per l’OBIETTIVO dei rossoneri? Le richieste per l’attaccante non mancano

Attraverso i propri profili social ufficiali, l’Ajax comunica la cessione a titolo definitivo di Georges Mikautadze, obiettivo del mercato Milan, al Metz per 13 milioni di euro. L’attaccante della Georgia, capocannoniere per il momento di Euro2024, ha parecchie richieste e lascerà già in estate il club francese.

Il suo futuro difficilmente sarà in rossonero: le richieste dei club della Premier League sono insistenti.