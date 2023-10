Criscitiello snobba il Milan: «Per lo scudetto ci sono solo quelle due»

Michele Criscitiello, noto giornalista, ha commentato la corsa scudetto in Serie A: snobbato il Milan, in lotta solo Inter e Juve

Negli studi di Sportitalia il direttore Criscitiello ha voluto parlare della lotta scudetto dove nel mezzo ci sono Inter e Juventus, snobbando il Milan:

«Inter e Juventus sono destinate ad arrivare fino in fondo. In modi diversi ma la sostanza non cambia. Allegri ha un solo obiettivo e sbaglia a nascondersi. Questa squadra può arrivare fino in fondo e anche senza nomi ha la stoffa buona. Giocare una volta a settimana, lo ribadiamo, è un vantaggio non da poco».