Criscitiello esalta il Milan: «Nettamente più forte, Pioli...»

Michele Criscitiello ha esaltato il nuovo Milan di Stefano Pioli: grandissima campagna acquisti dei rossoneri. Le parole

Nel post-partita di Milan-Torino, Michele Criscitiello ha spiegato:

Che il Milan è nettamente più forte dell’anno più forte non lo dico io (già detto in piena cessione Tonali che il Milan avrebbe cambiato marcia) ma lo dice un qualificato allenatore di serie A (Juric). La squadra è costruita bene e ha bisogno ancora di tempo per far entrare i nuovi nei meccanismi. Grande lavoro della società. Ora sta a Pioli