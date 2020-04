Mexes: «Mi ero stufato, pensavo di avere amici e invece…»

Philippe Mexes, ex difensore centrale del Milan, ha criticato duramente i propri colleghi e il mondo del calcio

Philippe Mexes, ex difensore del Milan, ha criticato duramente i propri colleghi e il mondo del calcio: «Mi sono ritirato da un giorno all’altro perché mi sono stufato dell’ambiente, di tutto quello che c’è intorno, ma anche tra noi calciatori. Pensi di avere amici, invece sono soltanto colleghi. A Roma eravamo veramente tutti amici, questa è stata una cosa che non ho più vissuto altrove e per questo ho smesso. Non voglio vendermi andando a giocare a Dubai o Shangai; preferisco stare a casa con la mia famiglia» ha dichiarato il francese ai canali ufficiali della Roma.