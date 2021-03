Mesto: «Inter favorita per lo Scudetto. Ibra a Sanremo? Lo preferisco calciatore»

Giandomenico Mesto, ex difensore del Genoa, ha parlato in vista del Derby della Lanterna di questa sera tra i rossoblù e la Sampdoria. Queste le sue parole a Sky Sport sulla corsa Scudetto e la questione Ibra a Sanremo.

LEGGI SU SAMP NEWS 24 LE DICHIARAIZONI INTEGRALI

JUVENTUS – «La Juventus è sempre in corsa per lo scudetto. Aldilà dei risultati ci si dimentica che Pirlo è alla prima esperienza da allenatore. Il suo lavoro è incredibile. Non è semplice per lui, allenare è un’altra cosa rispetto a giocare, ma può solo che migliorare».