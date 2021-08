Messias Milan: anche il Torino interessato, incontro con il Crotone

Non solo il Milan interessato a Messias, anche il Torino lo segue al punto che secondo Gianluca Di Marzio ha incontrato il Crotone

Non solo il Milan. Junior Messias è in uscita dal Crotone come confermato anche nei giorni scorsi dal DS della società. Sul giocatore non ci sarebbe solo il Milan, ma secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio c’è anche il Torino.

Come riferisce l’esperto di mercato SkySport, proprio in questi minuti è in corso un incontro in un noto hotel di Milano tra il ds dei piemontesi, Davide Vagnati, e la dirigenza del club calabrese. L’obiettivo è quello di abbassare la richiesta di 10 milioni di euro.