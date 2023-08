Messias Genoa, cosa manca per l’ufficialità dell’acquisto dal Milan? Le ultime

È ormai quasi tutto fatto per il trasferimento di Junior Messias dal Milan al Genoa: ecco cosa manca per l’ufficialità

Il Genoa ha chiuso in pochissimo tempo il colpo Junior Messias. L’esterno d’attacco arriverà dal Milan dopo il blitz di ieri, in prestito con obbligo di riscatto. Le cifre dell’operazione sono di 3 milioni di euro totali con 500mila euro per il prestito e 2 milioni e mezzo per il riscatto. Il calciatore firmerà un contratto di 2 milioni più bonus della durata di 3 anni, ma prima di farlo rinnoverà il contratto attualmente in essere col Milan per consentire ai rossoneri di cederlo in prestito.

Calciomercato.com chiarisce cosa manca per l’ufficialità dell’affare: semplicemente l’iter burocratico previsto dopo le visite mediche che sono state svolte oggi dal giocatore, il quale è alle prese con un infortunio al ginocchio che però non desta particolare preoccupazione. A slittare di poco l’annuncio della chiusura dell’affare ha contribuito anche l’arrivo in rossoblù di Koni De Winter dalla Juventus.