Messias affondato da Gazzetta: un’anima in pena. Si allontana il riscatto? Il brasiliano lasciato negli spogliatoi all’intervallo

I quotidiani individuano in Junior Messias il peggiore in campo di Milan-Bologna. Con prestazioni del genere sarà difficile per lui conquistarsi il riscatto dal Crotone.

4,5 de La Gazzetta dello Sport che lo apostrofa così: «Un’anima in pena sulla trequarti. Vorrebbe dribblare il mondo, vorrebbe tirare sempre, ma trova solo maglie gialle a chiudergli ogni corridoio. È un uomo in meno nell’attacco: 45’ bastano e avanzano a Pioli per lasciarlo negli spogliatoi».