Beckham pensa già al futuro: Messi a Miami dopo il Psg

David Beckham, proprietario dell’Inter Miami, vuole portare Lionel Messi in MLS. Le ultime sulla pazza idea dell’ex centrocampista

L’avventura di Lionel Messi al Psg è appena iniziata, ma già ci si interroga sul possibile futuro del numero 30. Come riportato dal Mirror, David Beckham è in pressing per portare l’argentino all’Inter Miami una volta terminato il suo contratto con i parigini (estate 2023).

La Pulce ha acquistato diversi immobili in quel di Miami nelle scorse settimane e, proprio in quel momento, l’ex centrocampista di United e Real Madrid avrebbe tentato un primo approccio per mettere a segno il grande colpo.