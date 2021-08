Messi commenta: «La foto con i calciatori del PSG? Solo casualità»

Lionel Messi commenta le tante cose dette in merito alla sua foto con i calciatori del PSG in vacanza: le ultime

Lionel Messi commenta le voci riguardo alla sua foto con Verrattoi, Paredes e Neymar (tra gli altri) nel corso delle sue vacanze ad Ibiza. In molti hanno sottolineato come il suo passaggio al PSG potrebbe essere frutto di un pensiero non estemporaneo.

FOTO CALCIATORI PSG – «È stata una casualità, un momento della vacanza che abbiamo condiviso. Neymar era lì e mi ha invitato andare a casa sua dove c’erano altri amici, poi ho rivisto Paredes e Di Maria dopo la Copa America».