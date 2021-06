Messaggio BBC per le immagini su Eriksen. Lineker: «Chiediamo scusa»

La BBC si scusa con gli spettatori per il collegamento non-stop sulle immagini del malore di Eriksen durante Danimarca-Finlandia

La BBC ha rilasciato una nota di scuse riguardo al mancato controllo delle immagini che ritraevano Christian Eriksen nei momenti concitati di Danimarca-Finlandia.

La nota emittente inglese si è detta rammaricata di non aver interrotto prima il collegamento, affermando di aver staccato il segnale nel momento in cui la partita è stata ufficialmente sospesa. Tuttavia, come riferiscono gli inglese, la regia è curata dalla UEFA e quindi non c’era possibilità di controllo sulle immagini.

Già ieri Gary Lineker, ex stella della Nazionale inglese, Tottenham, Barcellona e ora opinionista della BBC, si è era voluto scusare con un post su Twitter.