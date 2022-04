Mertens e Napoli si separano: decisione definitiva. Il Milan… Le ultime sul futuro dell’attaccante belga

l matrimonio tra il Napoli e Dries Mertens sembra ormai giunto al termine, nonostante la volontà del belga di restare in azzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club partenopeo avrebbe preso la decisione di voltare pagina e di puntare sui giovani.

Niente da fare, quindi, per il belga che dovrà allora cominciare a guardarsi attorno. Su di lui c’è la Lazio, con Sarri che lo avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza biancoceleste. Per il momento il Milan non pare interessato all’acquisto del belga.