Mercato, il Napoli su un obiettivo del Milan: i dettagli. Entrambe a caccia di un difensore, mentre la Juventus si è tolta dalla corsa

Altre contendenti si mettono sulla strada tra il Milan e Kiwior. Il difensore dello Spezia era entrato nel mirino del club rossonero, che però non aveva mossa alcuna pedina.

Dopo lo stop della Juventus per via dell’indagine giudiziaria, come riporta calciomercato.com, anche il Napoli sarebbe interessato al giocatore polacco.