Mercato Monza, pressing continuo su un ex obiettivo rossonero: i dettagli

Mercato, pressing continuo del Monza per Warren Bondo: ecco i dettagli

Il Monza continua a pensare a Warren Bondo per rinforzare la rosa in questa sessione estiva di mercato.

Il calciatore del Nancy, nella scorsa estate, fu accostato al Milan e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore classe 2003, che può giocare sia come centrale in mediana sia come mezzala, potrebbe essere uno dei prossimi colpi del club neopromosso.