Mercato Milan, intreccio con il Real Madrid: Ancelotti potrebbe favorire l’arrivo di questo giocatore a Milano! Le ultime sull’obiettivo

Un intreccio di calciomercato che, alla fine, potrebbe dare un barlume di speranza al Milan sul fronte Arda Guler.

Come riportato da Defensa Central, il Real Madrid si è interessato al difensore del Lille Yoro: i francesi volevano inserire una contropartita nell’affare introducendo nell’esborso cash il prestito di Arda Guler. Una proposta che non ha convinto il club spagnolo: una notizia positiva in quanto il calciomercato Milan potrebbe, nei prossimi mesi, provare a fare un altro colpo alla Brahim Diaz.