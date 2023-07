Mercato Milan, ecco il vice Theo Hernandez! Si può chiudere nei prossimi giorni per il suo arrivo in rossonero

Non solo il vice Giroud, il Milan potrebbe regalare a Pioli anche una pedina in grado di fare rifiatare Theo Hernandez. Spunta il nome di Riccardo Calafiori per la fascia sinistra.

Tuttosport oggi in edicola ha confermato l’anticipazione di Calciomercato.com. Il Milan gradisce il giocatore del Basilea e potrebbe anche chiudere l’operazione entro la prossima settimana.