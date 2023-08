Mercato Milan, il vice Theo Hernandez è già in casa: la mossa del club rossonero per rinforzare la fascia sinistra

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, per quanto riguarda il ruolo di vice di Theo Hernandez il Milan potrebbe adottare anche una soluzione interna.

Non è escluso che per la fascia sinistra, dove si conta di chiudere a brevissimo la cessione di Fodé Ballo-Touré, venga promosso infatti in prima squadra Davide Bartesaghi, esterno della Primavera.