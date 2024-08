Mercato Milan, il vice-Maignan è una PRIORITÀ. Cosa filtra a una settimana dal gong finale di questa sessione

Tra le esigenze in casa rossonera per questa sessione di calciomercato c’è anche l’inserimento in rosa di un nuovo vice-Maignan che possa andare a prendere il posto dell’infortunato Marco Sportiello.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il Milan cercherà fino all’ultimo di provare a regalarsi un colpo di questo tipo anche se il tempo stringe e la società deve ancora prendere una decisione in merito.