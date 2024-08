Mercato Milan, gira tutto attorno a Bennacer: cosa può succedere in caso di addio. Lo SCENARIO sui rossoneri

Calciomercato.com ha fatto il punto sul calciomercato Milan a una manciata di giorni dalla fine di questa sessione estiva. Le prossime mosse dei rossoneri dipendono dall’eventuale uscita di Bennacer.

Se l’algerino dovesse rimanere in rosa il Milan potrebbe chiudere soltanto l’affare Vos (operazione slegata e per questo non in bilico). Nel caso in cui si dovesse trovare un accordo con gli arabi invece, il Diavolo andrebbe a prendere un nuovo centrocampista (occhio a Koné).