Mercato Milan, dirigenza al lavoro per sfoltire la rosa: chi può ancora partire. Il PUNTO sulle mosse della dirigenza

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan soprattutto per quanto riguarda le possibili uscite, con la dirigenza rossonera impegnata in queste ore a sfoltire la rosa.

Dopo le partenze di Kalulu e Pobega a lasciare il Milan potrebbero essere anche Adli e Bennacer. Praticamente scontati invece le partenze di Ballo-Touré e Origi, ufficialmente fuori rosa.