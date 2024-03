Mercato Milan, decisione presa su Reijnders: è lui il punto fermo per il futuro? L’idea di Pioli per il centrocampo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa sul futuro di Reijnders, punto fermo del centrocampo di Stefano Pioli.

Per i rossoneri il centrocampista olandese è incedibile e ha confermarlo sono state anche le parole del ct ct Koeman dopo il match contro la scozia: «Reijnders è diventato un grande giocatore in pochissimo tempo. Non può essere lasciato fuori».