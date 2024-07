Mercato Milan, cessione ad un passo: Maldini e Colombo RIENTRERANNO in Italia lunedì! Il MOTIVO del loro ritorno anticipato. I dettagli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, i due rossoneri sul mercato, lasceranno il ritiro del Milan negli USA e rientreranno in Italia nella giornata di lunedì.

Maldini firmerà per il Monza un contatto fino al 2028 a titolo definitivo, dietro un piccolo compenso + il 50% sulla futura cessione. Colombo firmerà per l’Empoli in prestito con diritto di riscatto.