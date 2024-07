Broja Milan, i rossoneri CONTINUANO a monitorare l’attaccante del Chelsea. Le NOVITA’ sul futuro del calciatore albanese e la concorrenza della Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, Armando Broja resta un obiettivo del mercato Milan e continua a essere monitorato dal club rossonero in vista della prossima stagione.

L’attaccante del Chelsea, però, non è l’obiettivo principale per l’attacco rossonero e il club rossonero ci pensa soprattutto nel caso in cui si potesse chiudere un’operazione in prestito. Su di lui c’è la concorrenza anche della Juventus.