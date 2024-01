Mercato Milan: UFFICIALE, ceduto un Primavera al Lecco in Serie B. Ecco chi è il calciatore in questione. Depositato il contratto

Si muove qualcosa nel mercato Milan in uscita anche per quanto riguarda la Primavera rossonera. Uno degli attaccanti nella rosa di Ignazio Abate lascia i rossoneri per intraprendere una nuova esperienza in Serie B.

Come apparso sul sito ufficiale della Lega Serie B, il classe 2005 Maikol Cifuentes si trasferisce a titolo temporaneo al Lecco. Per l’italo-colombiano l’occasione per mettersi in mostra tra i grandi. Al termine della stagione farà rientro a Milanello.