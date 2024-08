Fofana Milan, trattativa in STAND-BY con il Monaco: prende piede questa IPOTESI! Cosa filtra sul futuro del francese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra Milan e Monaco per Fofana è in fase di stallo con i due club che sono fermi sulle proprie posizioni.

Infatti, il club francese non abbassa le sue pretese e in casa rossonera prende piede l’idea di puntare su piani alternativi, uno su tutti Manu Konè del Borussia Monchengladbach. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i rossoneri abbandoneranno o meno la pista per porta al centrocampista francese.