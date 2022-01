Mercato Milan: torna di moda l’idea Casale dell’Hellas Verona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan a caccia del difensore centrale, ormai diventata una telenovela. Nel frattempo potrebbero riprendere i contatti per Casale

Il passaggio del Milan ai quarti di finale (contro la vincente di Lazio-Udinese), che pareva scontato, si è concretizzato solo ai supplementari e col guaio dell’infortunio al ginocchio di Tomori: Pioli spera in buone notizie.

Nel frattempo, come riporta La Repubblica, non andrebbe esclusa la ripresa della trattativa per Casale del Verona.