Mercato Milan, intrigo Tomori! Juve in pressing, con questa formula può partire a gennaio

Mercato Milan, Fikayo Tomori può partire già nel mese di gennaio: Juve in pressing, con questa formula l’affare va in porto

Come riferito da Tuttosport, Fikayo Tomori resta in uscita nel calciomercato Milan tanto da poter partire già a gennaio.

Tomori è considerato un esubero per cui alleggerire i conti cedendolo comporterebbe il risparmio dell’ingaggio (4,6 milioni di euro lordi a stagione per via del decreto crescita) e la possibilità di incassare il bottino per il cartellino. Certo, la Juventus punta al prestito

ma potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di un prestito con obbligo di riscatto qualora l’esborso immediato non risultasse particolarmente impegnativo. In questo caso il Milan si assicurerebbe la sicurezza di poter partire nel prossimo mercato estivo con un buon bottino di partenza (il valore del giocatore che ha 27 anni oscilla sui 15 milioni di euro).